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Muğla'da büyük görev değişimi: 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı tayin oldu

Muğla'da büyük görev değişimi: 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı tayin oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Muğla genelinde 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısının görev yeri değişti. Menteşe, Milas, Dalaman, Kavaklıdere ve Ula kaymakamları farklı illere atanırken, yerlerine deneyimli isimler getirildi. Ayrıca Muğla Valiliği'nde de 2 yeni vali yardımcısı göreve başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan mülki idare amirleri atama kararnamesiyle, Muğla genelinde görev yapan çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değiştirildi.

Kararnameye göre, Muğla'nın önemli ilçelerinde uzun süredir görev yapan 5 kaymakam farklı illere atandı. Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Manisa Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Ordu Fatsa Kaymakamı olarak atanırken, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, İzmir Tire Kaymakamlığına atandı. Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, Hatay Hassa Kaymakamı olarak atandı. Muğla Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ise Erzurum Yakutiye Kaymakamlığına atandı.

Muğla'ya atanan yeni kaymakamlar

Ayrılan kaymakamların yerine, Türkiye'nin farklı bölgelerinde başarıyla görev yapmış deneyimli isimler getirildi. Ağrı Doğubeyazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Muğla Ula Kaymakamlığına, Trabzon Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Muğla Dalaman Kaymakamlığına, Balıkesir Vali Yardımcısı Ali Edip Budan, Muğla Menteşe Kaymakamlığına, İzmir Tire Kaymakamı Vural Karagül ise Muğla Milas Kaymakamlığı görevine atandı.

Kararname ile sadece ilçelerde değil, Muğla Valiliği yönetim kademesinde de ciddi bir değişim yaşandı. Muğla'da görev yapan 3 vali yardımcısı yeni görevlere atanırken, kente 2 yeni vali yardımcısı dahil oldu.

Muğla'dan ayrılan vali yardımcıları Ali Yılmaz, Aydın Vali Yardımcılığına, Murat Kahraman, Ordu Vali Yardımcılığına, Hüseyin Karameşe ise Mersin Toroslar Kaymakamlığına atandı.

Çankırı Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Muğla Vali Yardımcılığına atandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan mülki idare amirlerinin önümüzdeki günlerde Muğla'daki görevlerine başlaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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