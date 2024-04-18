Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

MSKÜ'de gerçekleşen törende protokol, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ile MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından imzalandı. Protokol kapsamında müzik uygulamaları başta olmak üzere akademik personeller ve öğrenciler arasında deneyim arttırıcı iş birliği ve ilgili alanlarda eğitim faaliyetlerinde ortak çalışmalar yapılacak.

Türk müziği odaklı ortak projeler yürütülecek olan protokol kapsamında, müzik alanında yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalarda; bilgi, sanat ve teknoloji üretiminde; bilimsel verileri yaymada, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan her türlü kültürel faaliyetlerde taraflar birbirine destek verecek.

Protokolün Muğla ve Ankara için hayırlı olmasını dileyen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, "Üniversitemizdeki hocalarımızın ve öğrencilerimizin selamını getirdim. İnşallah önümüzdeki dönem bu iş birliği fiiliyatla kendini gösterir. Güzel projeler yapacağımıza inanıyorum. Her iki üniversite için hayırlı olsun" dedi.

MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden'e teşekkür eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise, "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile kuracağımız akademik iş birliği protokolünün her iki üniversite için de hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu protokolün Muğla ve Ankara arasında bir köprü olacağına ve deneyim arttırıcı projeler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - MUĞLA