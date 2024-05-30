Muğla Müftülüğü İl Eğitim Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla Müftülüğü İl Eğitim Komisyonu toplantısı, Müftü Yaşar Çapçı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2024 Yaz Kur'an Kursları başta olmak üzere, yatılı yüzüne ve hafızlık Kur'an kursları ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki diğer eğitim programlarının işleyişi ve uygulama esasları masaya yatırıldı. Bu yıl ilk kez yaz yatılı Kur'an kursuna öğrenci kabul edecek olan Akçaova Hacı Mehmet Fikret Çiçek Hafızlık Yatılı Kursu için de hazırlıklar gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca Kur'an Kursu hocaları ve din görevlilerine verilecek seminerlerin planlaması, müfredat programı gibi konular da ayrıntılı olarak değerlendirildi. Bu seminerler ile kurs hocalarının eğitim becerilerinin artırılması ve müfredatın daha etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, Kur'an kurslarının eğitim kalitesini artırmak için yapılan bu tür toplantıların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yeni eğitim dönemi için yapılan hazırlıkların eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Muğla Müftülüğü, bu tür eğitim faaliyetleri ile gençlerin dini eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleri için çalışmalara devam ediyor. Müftülük, yaz döneminde açılacak olan yatılı ve yüzüne Kur'an kurslarının başarılı geçmesi için tüm imkanlarını seferber edecek.

Müftülük toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Ula İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı ve komisyonda yer alan hocalar katıldı. - MUĞLA