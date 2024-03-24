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Muğla Köyceğiz Ortaokulu Öğrencileri Orman Haftasında Okul Bahçesini Keçiboynuzu Ormanına Dönüştürdü

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Muğla'nın Köyceğiz Ortaokulu öğrencileri Orman Haftasında okul bahçesini keçiboynuzu ormanına dönüştürdü. Ayrıca etkinlikte öğrenciler endemik bitkilerden sığla ve aromatik bitkilerden defne fidanları ile bahçelerini renklendirdi.

Muğla'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Köyceğiz'de bulunan Köyceğiz Ortaokulu öğrencileri, Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul bahçesini adeta bir keçiboynuzu ormanına dönüştüren öğrenciler, doğayla iç içe bir yaşamın önemine dikkat çekti. Sadece keçiboynuzu ile sınırlı kalmayan etkinlik, endemik bitkilerle de zenginleştirildi. Öğrenciler, doğal yaşamın vazgeçilmez parçalarından olan sığla ve aromatik bitkilerden defne fidanlarıyla bahçelerini renklendirerek biyoçeşitliliğe katkı sağladı.

Köyceğiz Ortaokulu öğrencilerinin örnek davranışı, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Okul yönetimi ve öğretmenlerin de destek verdiği etkinlik, öğrenciler arasında dayanışma ve doğa sevgisinin önemini vurguladı. Bu anlamlı etkinlikle birlikte, Köyceğiz Ortaokulu öğrencileri çevrelerindeki doğal yaşamı koruma ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.

Öğrenciler ağaçlara isimlerini vererek geleceğe adlarını bıraktı. Festival havasında geçen etkinlikte okul öğrenci, öğretmen ve velilerinden oluşan Deniz Yıldızları Orkestrası eşliğinde şarkılar söylendi, şiirler okundu, yoğurt kaplarından yaptıkları trompetlerle ritim etkinliği yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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