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Muğla haberleri... Muğla Valiliği: "Gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır"

Yerel Haberler

Muğla haberleri... Muğla Valiliği: 'Gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır'

Gelen Muğla haberlerine göre Muğla Valiliği, Gökova Mahallesi orman yangınıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında yangına müdahale edildiğini ve gerekli tedbirlerin ekipler tarafından alındığını açıkladı.

Muğla Valiliği, Gökova Mahallesi orman yangınıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında yangına müdahale edildiğini ve gerekli tedbirlerin ekipler tarafından alındığını açıkladı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına tüm ekiplerimizle müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Valiliği Gökova Yerel Haberler

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