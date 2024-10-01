Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Yat Limanı Projesi için ÇED Süreci Sonlandırıldı

Muğla'da Yat Limanı Projesi için ÇED Süreci Sonlandırıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Fethiye Göcek'te yapılması planlanan yat limanı projesinin ÇED sürecini, hukuki uygunluk bakımından sonlandırdıklarını duyurdu.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin Fethiye Göcek'te yapmayı planladığı "Yat Yanaşma ve Bağlanma Yeri Projesi"ni "ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığı" gerekçesiyle  ÇED sürecini sonlandırdı.

MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde bulunan Ayten Koyu'ndaki bir bölgeyi 33 yıllığına Ege Marina Turizm Anonim Şirketi'ne kiralamış, ardından MUÇEV, yat yanaşma ve bağlama limanı inşa etmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurmuştu.

Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasında yer alan bilgilere göre, 14 bin 657 metrekarelik alanda yapılmak istenen yat limanına 46 adet yat bağlanması planlandı. Proje alanı Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ve aynı zamanda üçüncü derece sit alanı içerisinde kalıyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "ÇED sürecinin sonlandırıldığını" duyurdu. Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde; 'Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı Bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasından ilan edilir' hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda ekte duyuru metni yer alan Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi Ayten Koyu mevkiinde MUÇEV Turizm Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 'Yat Yanaşma/Bağlanma Yeri' projesi ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi kapsamında ÇED süreci sonlandırılmıştır."

Kaynak: ANKA / Yerel

İklim Değişikliği Yerel Yönetim Fethiye Turizm Güncel Çevre Hukuk Yerel Göcek Muğla

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis Tv canlı izle! 1 Ekim Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ne dedi? Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });