Muğla'da UMKE Ekiplerinden Gerçekçi Tatbikat

UMKE ekiplerinden nefes kesen tatbikat

MUĞLA - Muğla'da UMKE ekipleri tarafından yapılan tatbikat gerçeği aratmadı, Ekipler tatbikat gereği patlama yaşanan bir binada mahsur kalan yaralıları nefes kesen bir operasyonla kurtararak hastaneye nakillerini sağladı.

Muğla'da UMKE ekipleri tarafından yapılan tatbikat gerçeği aratmadı, Ekipler tatbikat gereği patlama yaşanan bir binada mahsur kalan yaralıları nefes kesen bir operasyonla kurtararak hastaneye naklettikleri anlar gerçeği aratmadı. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yılanlı Yaylasında 2 gündür devam eden tatbikata katılan 2'si doktor 24 sağlık çalışanı zorlu şartlarda eğitiliyorlar. Gece kamp alanına kurdukları çadırlarda kalan personel zaman zaman -10 dereceye rağmen düşen hava sıcaklığına rağmen göreve devam ediyor. Muğla'da UMKE ekipleri tarafından yapılan tatbikat gerçeği aratmadı, Ekipler tatbikat gereği patlama yaşanan bir binada mahsur kalan yaralıları nefes kesen bir operasyonla kurtararak hastaneye nakillerini sağladı.

Tatbikat Muğla'nın Menteşe İlçesine bağlı Yemişendere bölgesinde bir yerleşim yerinde patlama yaşandığı ihbarı ile başladı. Tatbikat senaryosu gereği yaşanan patlama sonrasında adeta harabeye dönen binanın içinde kalan 2 ağır yaralı kısa sürede bölgeye ulaşan UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleleri enkazın içinde yapıldıktan sonra bölgeye kurulan İlk Müdahale çadırına güvenli bir şekilde sevk edildiler. Buradaki ekiplerin müdahalesi sonrasında ise yaralılar Ambulanslarla hastaneye nakledildiler. UMKE ekiplerinin enkaz dönen binanın içinde ve nakil esnasındaki başarılı müdahaleleri ise gerçeği aratmadı. Tatbikatın bitiminde ekipleri Yılanlı yaylasında Türk Bayrağı açarak eğitimlerini tamamladılar.

Eğitim ve Tatbikatlar sonrasında Muğla UMKE'ye 24 yeni UMKE personeli kazandırıldığı bilgisini veren Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Muğla genelinde toplamda 264 UMKE personel sayısına ulaşıldığına işaret ederek, 5 gün boyunca eğitimlere katılarak UMKE'ci olmaya hak kazanan personele "Afet ve Acil Durumlarda, Olay yeri yönetimi, Triyaj, TYD/İleri Hava Yolu Yönetimi, Taşıma Teknikleri,Sedye kullanımı, Telsiz kullanımı, KBRN içerikli bu ve buna benzer konular teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldığını ve 5 günlük eğitimin 3 günü teorik 2 günü uygulamalı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.