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Muğla'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Kutlamaları

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan Karadere İlkokulu, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında geleneksel aşure etkinliği düzenledi. Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve okul aile birliği tarafından bir araya getirilen malzemelerle yapılan aşureler öğrencilere, velilere ve öğretmenlere dağıtıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere İlkokulu tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "Geleneksel Aşure Etkinliği" düzenlendi.

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de ki tüm okullarda olduğu gibi Seydikemer ilçesine bağlı Karadere İlkokulu'nda da kutlandı. Diğer okullardan farklı Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası kutlayan Karadere İlkokulu'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure etkinliği gerçekleştirildi.

Karadere İlkokulu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Geleneksel Aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yardımlaşma ve dayanışma içerisinde okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve okul aile birliği tarafından bir araya getirilen malzemelerin imece usulüyle kazanda kaynatarak yapılan aşureler öğrencilere velilere ve öğretmenlere dağıtıldı. Düzenlenen etkinliğe Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'da katılım gösterdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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