PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Muğla'da Sokakta Dolaşan Maymun Alarm Yarattı

Muğla'da Sokakta Dolaşan Maymun Alarm Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde aç olduğu görülen bir maymunun sokakta dolaşması mahallede paniğe neden oldu. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde, sahipli olduğu tahmin edilen bir maymunun sokakta dolaşması, mahalleliyi ve ekipleri alarma geçirdi. Aç olduğu görülen hayvan, jandarma ekiplerinin çabasıyla yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Olay, Ula'ya bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta başıboş dolaşan maymunu gören mahalle sakinleri, durumu mahalle Muhtarı Güler Keleş'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden muhtar Keleş, aç olduğu gözlenen maymunu muzla besleyerek sakinleştirdi ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen jandarma, çevredekilerin de yardımıyla kısa bir kovalamacanın ardından maymunu yakaladı. Tasmalı olduğu ve kafesten kaçtığı düşünülen maymun, daha sonra Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatılırken, olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Fenerbahçe'de Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor

Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.