Haberler

Muğla'da Okul Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'da Okul Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, okulların ve öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler ele alındı. Okul güvenliği, bağımlılıkla mücadele ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi konuları masaya yatırıldı.

Muğla Valiliği tarafından düzenlenen ve Vali Dr. İdris Akbıyık'ın başkanlık ettiği Okul Güvenliği Toplantısı, 75. Yıl Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, eğitim ve öğretim dönemi boyunca okulların ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında; Okul ve öğrenci güvenliğinin artırılması, Bağımlılıkla mücadele, Okul güvenlik kameralarının, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonu, Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, Okul servis araçları ve internet kafelerin denetimi, Okul sağlığı ve kantin denetimleri yer aldı.

Vali Akbıyık, toplantıda paydaş kurumlarla işbirliği içinde yürütülecek ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi için alınacak ilave tedbirler ve ilgili kurumların sorumlulukları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim hayatı sürdürmesi için atılacak adımların kararlaştırılmasıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

Avrupa Birliği, gözü dönen İsrail'e karşı harekete geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.