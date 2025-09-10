Muğla'da Okul Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla Valiliği tarafından düzenlenen ve Vali Dr. İdris Akbıyık'ın başkanlık ettiği Okul Güvenliği Toplantısı, 75. Yıl Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, eğitim ve öğretim dönemi boyunca okulların ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında; Okul ve öğrenci güvenliğinin artırılması, Bağımlılıkla mücadele, Okul güvenlik kameralarının, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonu, Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, Okul servis araçları ve internet kafelerin denetimi, Okul sağlığı ve kantin denetimleri yer aldı.

Vali Akbıyık, toplantıda paydaş kurumlarla işbirliği içinde yürütülecek ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi için alınacak ilave tedbirler ve ilgili kurumların sorumlulukları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim hayatı sürdürmesi için atılacak adımların kararlaştırılmasıyla sona erdi. - MUĞLA