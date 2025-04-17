Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
Bahçeli ne demek istedi? MHP'den İmamoğlu'nun davasıyla ilgili dikkat çeken sözler

MHP'den İmamoğlu'nun davasıyla ilgili dikkat çeken sözler

Muğla'da Öğrencilerden HIV Farkındalık Etkinliği

Muğla'da Öğrencilerden HIV Farkındalık Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tıp fakültesi öğrencileri HIV konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte, HIV'in bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Başhekim Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Togan ve Uzm. Dr. Veysel Akca'nın koordinatörlüğünde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tarafından vatandaşlara HIV konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında hastane girişinde kurulan bilgilendirme standında, HIV/AIDS konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. HIV nedir?, HIV'den nasıl korunurum?, Şüpheli temas durumunda ne yapılmalı? gibi başlıklarda bilgiler veren öğrenciler, aynı zamanda bilgilendirici broşürler dağıttı. AIDS'e karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflendiği etkinlikte vatandaşlara HIV testinin önemi anlatılarak, erken tanının hayati rolüne dikkat çekildi.

HIV'in genellikle cinsel temas, hijyenik olmayan dövme-piercing işlemleri ve steril olmayan kanamalı işlemlerle bulaşabildiğini bildiren uzmanlar, HIV/AIDS sıklığı tüm dünyada azalırken, özellikle Türkiye'nin de içinde olduğu Doğu Avrupa/Asya bölgesinde arttığını belirtti. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.