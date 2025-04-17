Muğla'da Öğrencilerden HIV Farkındalık Etkinliği

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Başhekim Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Togan ve Uzm. Dr. Veysel Akca'nın koordinatörlüğünde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tarafından vatandaşlara HIV konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında hastane girişinde kurulan bilgilendirme standında, HIV/AIDS konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. HIV nedir?, HIV'den nasıl korunurum?, Şüpheli temas durumunda ne yapılmalı? gibi başlıklarda bilgiler veren öğrenciler, aynı zamanda bilgilendirici broşürler dağıttı. AIDS'e karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflendiği etkinlikte vatandaşlara HIV testinin önemi anlatılarak, erken tanının hayati rolüne dikkat çekildi.

HIV'in genellikle cinsel temas, hijyenik olmayan dövme-piercing işlemleri ve steril olmayan kanamalı işlemlerle bulaşabildiğini bildiren uzmanlar, HIV/AIDS sıklığı tüm dünyada azalırken, özellikle Türkiye'nin de içinde olduğu Doğu Avrupa/Asya bölgesinde arttığını belirtti. - MUĞLA