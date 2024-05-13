Muğla'da Müftülük Personeline Üstün Başarı Belgesi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde üç defa üst üste başarı belgesi alan Müftülük personeli üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre üç adet başarı belgesi alan memurlar, üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor. Köyceğiz Müftülüğü'nde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlardan daha önce üst üste üç defa başarı belgesi almış olan din görevlileri Kaymakam Mustafa Maslak tarafından üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi. Din görevlilerine ödülleri İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz tarafından verildi.

Müftü Karagöz: "Din görevlilerimizin Üstün Başarı Belgesi alması bizleri gururlandırdı. Ödüle layık gören Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Başarılı çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen hocalarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum." dedi. - MUĞLA