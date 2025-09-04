Haberler

Muğla'da Kış Hazırlıkları: Kadınlar Biberleri Kurutuyor

Muğla'da Kış Hazırlıkları: Kadınlar Biberleri Kurutuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da kış hazırlıkları başladı. Menteşe ilçesinde kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri dolmalık biber ve patlıcanları temizleyip balkonlara asarak kurutma işlemi yapıyor. Bu süreç, mahallede renkli görüntüler oluşturuyor.

Muğla'da yerli dolmalık biberin yaz aylarında toplanması ile birlikte kışlık hazırlığı yapan kadınlar biberlerini temizledikten sonra evlerinin balkonlarına asarak kurutmaya başlaması renkli görüntüler oluşturuyor.

Muğla'da kış hazırlıkları başladı. Menteşe ilçesinde kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri dolmalık biber ile patlıcanların içlerini tek tek temizleyerek iplere dizdikten sonra balkonlara sererek kurutuyor. Kadınlar kuruttukları biberleri kışın yemek için ayırırken, mahallelerde ise asılan biber ve patlıcanlar renkli görüntüler oluşturuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi anında reddetti

Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.