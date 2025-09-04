Muğla'da Kış Hazırlıkları: Kadınlar Biberleri Kurutuyor

Muğla'da yerli dolmalık biberin yaz aylarında toplanması ile birlikte kışlık hazırlığı yapan kadınlar biberlerini temizledikten sonra evlerinin balkonlarına asarak kurutmaya başlaması renkli görüntüler oluşturuyor.

Muğla'da kış hazırlıkları başladı. Menteşe ilçesinde kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri dolmalık biber ile patlıcanların içlerini tek tek temizleyerek iplere dizdikten sonra balkonlara sererek kurutuyor. Kadınlar kuruttukları biberleri kışın yemek için ayırırken, mahallelerde ise asılan biber ve patlıcanlar renkli görüntüler oluşturuyor.