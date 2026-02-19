Haberler

Aşırı Yağışlar, Muğla ve İlçelerinde Etkisini Sürdürüyor

Güncelleme:
Muğla ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Köyceğiz'de sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar evlerine giremezken, esnaf iş yerlerini açamadı.

(MUĞLA) - Muğla ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesine bağlı Gelişim Mahallesi'nde sokaklar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar günlerdir evine giremezken esnaf ise günlerdir sular altında kalan işyerinin başında bekliyor. Taşkın bölgesinde 2 vatandaş ekmek almaya kano ile gittiklerini ifade etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kordon kenarındaki bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Günlerdir evine giremediğini belirten bir vatandaş, su seviyesinin yüksekliği ve su içindeki elektrik panosu nedeniyle tedirgin olduğunu ifade ederken, bir işletmeci ise yaklaşık bir haftadır iş yerlerini açamadıklarını ancak can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu söyledi.

Araçların sokaklardan ilerlemeye çalıştığı anlar da kayıtlara girdi.

Kaynak: ANKA
