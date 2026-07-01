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Muğla'da vefat eden gazi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da vefat eden gazi törenle son yolculuğuna uğurlandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 61 yaşında hayatını kaybeden emekli astsubay gazisi Celalettin Emre, askeri cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene üst düzey askeri yetkililer ve sevenleri katıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki emekli astsubay gazisi Celalettin Emre, düzenlenen askeri cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde görev yapan, Menteşe ilçesi doğumlu gazi Celalettin Emre, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında yaşamını yitirdi.

1992 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde görev yaptığı sırada gazi olan ve uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan Emre'nin vefatı, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Celalettin Emre için bugün Menteşe Muslihittin Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine; Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, eski Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, jandarma personeli, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutla Emre, kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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