Muğla'da Eğitim Yatırımları Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen Muğla Eğitim Yatırımları Toplantısı'nda, kentin eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik devam eden ve planlanan çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Valilik makamında gerçekleştirilen kritik toplantıda, 2025 yılı değerlendirmesi yapılarak mevcut çalışmalar gözden geçirildi ve 2026 yılı planlamaları üzerinde duruldu.

Vali Dr. İdris Akbıyık'ın başkanlık ettiği toplantıya, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ve Halil Serdar Cevheroğlu'nun yanı sıra eğitim ve yatırım süreçlerinin kilit isimleri katılım sağladı.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, alınan kararların Muğla'daki eğitim kalitesini doğrudan etkileyeceği belirtilerek, öğrenci ve öğretmenlerin çağın gerekliliklerine uygun, depreme dayanıklı ve modern eğitim ortamlarına kavuşması hedefine sıkı sıkıya bağlı kalındığı ifade edildi. Muğla'nın eğitim altyapısının daha da güçlendirilmesi için çalışmaların titizlikle takip edileceği vurgulandı. - MUĞLA