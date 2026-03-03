Fatma Nur Çelik'in Öğrencisi Tarafından Öldürülmesi... Muğla'da Eğitimciler Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da eğitim sendikaları, İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Eğitimciler, Sınırsızlık Meydanı'na doğru sessiz bir yürüyüş düzenlendi ve meydanda oturma eylemi gerçekleştirdi.

Eğitim İş Muğla Şubesi, Eğitim Sen Muğla Şubesi, Hürriyetçi Eğitim Sen Muğla Şubesi ve TEÇ-Sen Muğla Şubesi üyeleri, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede 17 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için sloganlar atarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına yürüdü.

Burada yapılan ortak basın açıklamasında Çelik'in ölümüyle sonuçlanan saldırının münferit olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Okullarda artan şiddet vakaları uzun süredir ciddi tehdit oluşturmaktadır. Yaptığımız uyarıları dikkate almayarak, kalıcı ve önleyici politikalar hayata geçirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı bu olayın birinci derecede sorumlusudur. Somut ve kalıcı adımlar atılmadığı için şiddet ortamı giderek derinleşmiştir. Şiddetin tek bir faili yoktur. Bu cinayetin arkasındaki zihniyet; öğretmeni ötekileştiren, her fırsatta hedef gösteren, 'herkes öğretmenlik yapabilir' diyerek mesleği değersizleştiren anlayıştır. Öğretmenleri çalışmamakla itham eden, emeğini küçümseyen, itibarsızlaştıran siyasi dildir. Bugün öğretmene değer verilmeyen bir sistemin sonucu ile karşı karşıyayız. Öğretmenlik mesleğinin sistemli biçimde değersizleştirilmesi, eğitim emekçilerinin kamuoyu önünde haksız biçimde suçlanması ve sorumluluğun sürekli öğretmene yüklenmesi öğretmenleri hedef haline getirmektedir. Okullar ideolojik yönlendirmelerin, denetimsiz faaliyetlerin ya da pedagojik karşılığı olmayan uygulamaların alanı değildir."

Buradan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Okul güvenliği konusunda bütünlüklü, bilimsel ve katılımcı bir politika derhal hayata geçirilmelidir. Okullarda şiddetin arkasındaki nedenler bilimsel olarak ortaya konulmalıdır. 'Eğitimde Şiddet Yasası' derhal çıkarılmalıdır. Tüm eğitim kurumlarında etkin güvenlik önlemleri alınmalıdır. Eğitimcilerin, sendikaların ve alan uzmanlarının katıldığı somut bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır. Şiddeti meşrulaştıran medya içerikleri denetlenmeli, toplumsal şiddetle mücadele kamusal bir politika haline getirilmelidir. Bilim dışı, çağdışı müfredat yerine laik, demokratik, bilimsel eğitim politikaları benimsenmelidir."

Eğitimciler ayrıca Sınırsızlık Meydanı'na doğru sessiz yürüyüş düzenlendi ve meydanda bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA