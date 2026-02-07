Muğla'da Düzensiz Göçmen Çalıştırdığı İddiasıyla 4 Zanlı Tutuklandı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir iş yerinde düzensiz göçmen çalıştırıldığı ve konaklama imkanı sağlandığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çevre yolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı olarak çalıştırıldığı ve konakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.