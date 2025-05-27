Muğla'da Çocuklar için Sanat Atölyesi Etkinlikleri Başladı

Muğla'da Çocuklar için Sanat Atölyesi Etkinlikleri Başladı
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, 'Her Çocuk İçin Bir Sanat Atölyesi' etkinlikleri ile çocukların sanatsal faaliyetlere katılımını artırarak sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Atölyelerde resim, seramik ve ebru gibi branşlarda çalışarak çocuklar hem eğleniyor hem de gelişimlerine katkı sağlıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, çocukların sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla "Her Çocuk İçin Bir Sanat Atölyesi" etkinliklerini hayata geçirdi.

Gençlik çalışanları ve alanında uzman sanat eğitmenleri eşliğinde yürütülen sanat atölyesi çalışmaları, çocukların hem keyifli vakit geçirmelerini hem de sanatsal yönlerini keşfetmelerini sağlıyor. Resim, baskı sanatları, seramik, ebru gibi birçok farklı branşta düzenlenen atölye etkinliklerinde çocuklar el becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyal etkileşim imkanı da buluyor.

Sanat atölyeleri her hafta belirlenen farklı bir okulda koordine edilerek, öğrencilerle buluşturuluyor. Etkinlikler sırasında öğrenciler, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri hakkında da bilgilendiriliyor. Böylece çocukların gençlik merkezinin imkanlarından haberdar olmaları ve ilerleyen süreçlerde bu faaliyetlere aktif katılım sağlamaları hedefleniyor.

Program kapsamında çocukların psikomotor, duygusal ve dil gelişimlerine destek olunmasının yanı sıra, kişisel becerilerini geliştirmeleri ve özgüven kazanmaları da amaçlanıyor. Sanat yoluyla akademik başarıya da katkı sağlaması beklenen bu çalışmalar, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunuyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, "Sanatla büyüyen çocuklar, daha özgüvenli ve mutlu bireyler oluyor. Bu nedenle her çocuğun bir sanat dalıyla tanışması gerektiğine inanıyoruz" mesajını vererek, etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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