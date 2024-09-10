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Muğla'da Altın Badem Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Altın Badem Ödülleri törenle sahiplerine takdim edildi. Sanat dünyasının önde gelen isimleri onurlandırıldı ve toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 4. defa düzenlenen Altın Badem Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi.

Datça Altın Badem Festivalleri kapsamında düzenlenen anlamlı gecede, sanat dünyasının önde gelen isimleri onurlandırıldı. Özellikle mesleklerinde büyük başarılar elde eden ve yıllarını sanata adamış tiyatro oyuncuları, dizi ve dublaj sanatçıları ile Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Ümit Efekan, Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Gecede ödül alan sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Törenin unutulmaz anlarından biri ise yönetmen Nebil Özgentürk'ün, ölümü ile Türkiye'nin yüreğini dağlayan Narin Güran için saygı duruşu talep etmesi oldu. Özgentürk'ün duyarlı davranışı, geceye katılanları derinden etkilerken sanatçılar da sahneden çocuk istismarı, hayvan hakları, özgürlüklerin kısıtlanması, insan hakları ihlalleri ve kadın cinayetleri konularında toplumsal bir farkındalık çağrısında bulundu.

Ödül töreni gece geç saatlere kadar devam ederken, çok sayıda sanatçının ve kurumun katılım gösterdiği organizasyon hem sanatsal başarıların ödüllendirildiği hem de toplumsal duyarlılığın öne çıktığı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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