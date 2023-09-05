Muğla Büyükşehir Kütüphanelerine Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisindeki kütüphanelere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'ya kazandırdığı en önemli yatırımlarından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, bünyesindeki kütüphanelerle bilginin de merkezi olmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi ile yaklaşık 35 bin yazılı esere ev sahipliği yapan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, dijital olarak da okuyuculara bilgiye erişim imkanı veriyor.

Kayıtlı üye sayısının 3891'e ulaştığı, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphanelerden 57 bin 389 kitap ödünç alındı.