Haberler

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yaşlı bakım merkezine gece denetimi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yaşlı bakım merkezine gece denetimi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde hizmet kalitesini değerlendirmek için gece denetimi yaptı. Denetimde kuruluşun işleyişi, hizmet sunum süreçleri ve yaşlılara yönelik bakım hizmetleri incelendi; denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sunulan hizmetlerin etkinliği ve kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla gece denetimi gerçekleştirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, kuruluşun işleyişi, hizmet sunum süreçleri ve yaşlı vatandaşlara yönelik bakım hizmetleri incelendi.

Denetim kapsamında, merkezde yürütülen çalışmaların hizmet standartlarına uygunluğu değerlendirilirken, yaşlı vatandaşların bakım süreçlerine ilişkin hususlar da ele alındı.

Hizmet kalitesi için denetimler sürüyor

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, yaşlı vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla denetim ve izleme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Bakım hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin, kuruluşlarda sunulan hizmetlerin etkinliğinin değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı

Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar

Suudi Arabistan'ın kalbinde patlama sesleri

Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı

Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

Kritik görev onun! En kirli suçla savaşacak
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride

Tamam mı devam mı? Altının kaderi saatler sonra belli oluyor

Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

Dalga geçmediği bir bu kalmıştı!
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil! Ülkenin başkentinde kırmızı alarm