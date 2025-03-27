Mudurnu Öğrencilerinden Ramazan Geleneği: Davul ve Mani ile Sahura Uyanma

Öğrenciler Ramazan davulu çalıp, mani söyledi

Ramazan geleneğini öğrenciler yaşattı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde lise öğrencileri ramazan davulu çalıp, mani söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı.

Osmanlıdan günümüze uzanan, yaklaşık 200 yıllık geçmişe dayanan Ramazan ayının vazgeçilmez simgelerinden biri olan davul ile sahura kaldırma geleneği, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından yaşatıldı. Okulda eğitim gören öğrencilerin isteği üzerine gerçekleştirilen etkinlikte, lise öğrencileri sokakta Ramazan davulu çalıp, maniler söyleyerek vatandaşları sahura uyandırdı. Öğrencilerin coşkulu Ramazan ayı etkinliği ilçe sakinlerinin de beğenisini kazandı.

"Öğrencilerimizin bu talebi üzerine sahura çıktık"

Öğrencilerin talebi üzerine böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten, Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Yahya Ateş, "Biliyorsunuz, Ramazan davulculuğu bizim geleneklerimiz için önemli bir şeydir. Biz de Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Mudurnu'da davulcu olmamasından dolayı ve öğrencilerimizin bu talebi üzerine sahura çıktık. Mudurnu halkını sahura uyandırıyoruz. İnşallah güzellikle uyandıracağız" dedi.

"Halkımızı güzel bir sahura uyandırmak için buradayız"

Vatandaşlara güzel bir sahur etkinliği yaşatmak istediklerini söyleyen, Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Melik Eren, "Ramazan davulculuğu, kültürümüzün ve geleneklerimizin bir adeti olmaktadır. Öğrencilerimiz de bizlerden bunu talep etmişti. Sağ olsun İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Kaymakamımızdan bir istekte bulunduk. İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu bizi kırmadı ve bu isteğimizi kabul etti. Bu gençlerin isteğini geri çevirmediği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam da halkımızı güzel bir sahura uyandırmak için buradayız" ifadelerini kullandı.