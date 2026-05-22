Haberler

Bolu'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden üsteğmen dualarla anıldı

Bolu'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden üsteğmen dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Mudurnu'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol için geleneksel esnaf duası düzenlendi, vatandaşlara pilav ve hayır ekmeği ikram edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol için anma ve hayır programı düzenlendi.

Mudurnu Orta Çarşı'da asırlardır yaşatılan geleneksel esnaf duası, bu hafta genç yaşta hayatını kaybeden Üsteğmen Oğuzhan Varol'un ruhuna ithaf edildi. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, merhum karakol komutanının hayrına vatandaşlara pilav ve hayır ekmeği ikramında bulunuldu.

Mudurnu esnafı ve çok sayıda vatandaşın yoğun katılım gösterdiği programda, Üsteğmen Varol için dualar okundu. İkramların ardından ilçe sakinleri, genç yaşta hayatını kaybeden komutanlarına vefalarını göstererek ailesine ve jandarma teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Ses tellerindeki problem nedeniyle basının karşısına çıkmıyor

Nedeni belli oldu! Bu yüzden kameralar karşısına çıkmıyormuş
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"