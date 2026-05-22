Bolu'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden üsteğmen dualarla anıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol için anma ve hayır programı düzenlendi.

Mudurnu Orta Çarşı'da asırlardır yaşatılan geleneksel esnaf duası, bu hafta genç yaşta hayatını kaybeden Üsteğmen Oğuzhan Varol'un ruhuna ithaf edildi. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, merhum karakol komutanının hayrına vatandaşlara pilav ve hayır ekmeği ikramında bulunuldu.

Mudurnu esnafı ve çok sayıda vatandaşın yoğun katılım gösterdiği programda, Üsteğmen Varol için dualar okundu. İkramların ardından ilçe sakinleri, genç yaşta hayatını kaybeden komutanlarına vefalarını göstererek ailesine ve jandarma teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti. - BOLU

