Mudurnu'da Öğrenciler Polislik Mesleğini Tanıdı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencileri için düzenlenen etkinlikte çocuklar polislik mesleğini yakından tanıdı.

Mudurnu İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince organize edilen programda, öğrenciler okuldan polis araçlarıyla alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, emniyet birimlerinde görev yapan polislerle tanışıp yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buldular.

Uygulamalı eğitim verildi

Eğitim salonunda öğrencilere "Polis nedir, ne iş yapar?", "Trafik nedir?", "Yaya ve yaya geçidi nedir?" gibi konularda bilgiler verildi. Polisler, çocuklara yaya geçitlerinde nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak anlatarak, "Sağa, sola, tekrar sola bakarak geçin" uyarısında bulundu. Servis araçlarına binerken ve inerken dikkatli olmaları gerektiği de vurgulandı. Öğrenciler daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisayar odasında çalışmaları izledi, polis araçlarının sirenlerini dinledi. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtıldı, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra tekrar polis araçlarıyla okullarına götürüldüler. - BOLU