Mudurnu'da Geleneksel Eğlence 'Cıngırdak' Yeniden Hayat Buldu

Mudurnu'da Geleneksel Eğlence 'Cıngırdak' Yeniden Hayat Buldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yazılar Köyü yaylasında, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel eğlencelerden cıngırdak yeniden kurularak nostaljik anlar yaşatıyor. Köy muhtarlığının girişimleriyle hayata geçirilen bu etkinlik, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir deneyim sunuyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yazılar Köyü yaylasında, unutulmaya yüz tutmuş eğlencelerden biri olan "cıngırdak" yeniden kurularak hem çocuklara hem de yetişkinlere nostalji dolu anlar yaşattı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yazılar Köyü yaylasında, köy kültürünün önemli parçalarından biri olan ve yıllar içinde unutulmaya yüz tutan geleneksel eğlencelerden 'cıngırdak', köy muhtarlığının girişimleriyle yeniden kurularak hem çocuklara doğal ortamda oyun imkanı sundu hem de yetişkinlere geçmişin izlerini taşıyan nostaljik bir deneyim yaşattı. Bölge halkı tarafından ilgiyle karşılanan bu girişim, aynı zamanda kırsal yaşamda kültürel mirasın korunmasına yönelik anlamlı bir adım olarak değerlendirildi. Yaylanın doğal ortamında kurulan cıngırdak, özellikle çocukların ilgisini çekerken, büyükler için de eski günlerin anısını canlandırdı. Çocukların güzelce vakit geçirmesini sağlamak istediğini söyleyen köy muhtarı Mehmet Akşit, "Çok zevkli, mükemmel, çocukların keyifli vakit geçirebileceği bir yer." dedi.

Yaylaya torunuyla gelen vatandaşlardan Rıdvan Yüksel ise "Cıngırdağa 55 senedir biniyorum. Çok eğlenceli." şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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