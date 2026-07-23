Mudanya'da 100 polisle 'huzur' uygulaması

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 100 polisin katıldığı 'huzur' uygulamasında 35 bin lira trafik cezası kesilirken, 1 havalı tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 'huzur' uygulaması düzenledi. 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamada ilçenin giriş ve çıkış noktaları, ana arterler, park ve bahçeler ile umuma açık mekanlar denetlendi. Şüpheli kişilerin GBT sorgusunu yapan ekipler, araçlarda da arama yaptı. Trafik ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde kural ihlali yapan ve evraklarında eksiklik bulunan sürücülere toplam 35 bin lira idari para cezası uygulandı. Uygulamada 1 adet havalı tabanca ele geçirilirken, denetimler kapsamında mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 1 umuma açık işletme hakkında da idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı