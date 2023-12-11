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Mudanya Belediyesi Halitpaşa Mahallesinde Kapalı Pazar Yeri Açtı

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Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa Mahallesinde yapımını tamamladığı Kapalı Pazar Yeri hizmete açıldı. Pazar yerinde otopark ve 178 esnafın tezgah kurabileceği bölüm bulunuyor. Ayrıca, yağmur suyu toplama sistemi kurularak sürdürülebilir bir sistem oluşturuldu.

Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa Mahallesinde yapımını tamamladığı Kapalı Pazar Yeri hizmete açıldı.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce projelendirilen, 3 bin 137 metrekarelik arazi üzerinde kapalı otopark ve ortak kullanım alanları ile birlikte planlanan Kapalı Pazar Yeri, törenle hizmete açıldı. Kapalı Pazar Yeri'nin bodrum katında otopark, pazar alanında ise 178 esnafın tezgah kurabileceği bölüm bulunuyor. Mudanya'nın çok kısa bir süre içerisinde modern bir pazar yerine kavuştuğunu kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Başarının sırrı öncelikle istemek, sonrasında çalışmaktır. Proje demokrasisi ile hayata geçirdiğimiz Kapalı Pazar Yerimizi bugün söz verdiğimiz gibi hizmete açıyoruz. Çalmazsanız, çırpmazsanız, bir liralık işi bir liraya yaparsanız işte bu kadar çok iş yaparsınız. Ortak kullanım alanlarının da yer aldığı pazar yerinde sürdürülebilir bir sistem oluşturuldu. Pazar yerinin çatısında yağmur suyu toplama sistemi kuruldu, toplanan yağmur suyu filtrasyondan geçirilerek lavabo rezervuarları, pazaryeri, otopark temizliği ve bahçe sulamasında kullanılacak. Hem pazarcı esnafımıza, hem de hemşerilerimize daha rahat ve hijyenik şartlarda alışveriş yapma imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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