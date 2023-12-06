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Mudanya Belediyesi Ana Hizmet Binası Depreme Dayanıklılık Testine Tabi Tutulacak

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Mudanya'da meydana gelen depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Mudanya Belediyesi Ana Hizmet Binası, depreme dayanıklılık testi ve incelemeleri için yetkilendirilmiş kurum tarafından incelenecek.

Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir gereği boşaltılan Mudanya Belediyesinin ana hizmet binasının depreme dayanıklılığı konusunda test ve inceleme süreci başlatıldı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum tarafından ilgili mevzuat kapsamında yürütülen test ve incelemeler sonucunda çıkacak raporun ardından gerekli işlemler yapılacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz; Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, İmar ve Şehircilik Müdürü Cihan Cengiz, Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu, Kentsel Tasarım Müdürü Cemile Öztürk ve Yapı Kontrol Müdürü Sevgi Semerci'nin hazır bulunduğu yüzeysel inceleme çalışmalarına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz, gerek Mudanya gerekse de Marmara Bölgesi merkezli artçı sarsıntıların sürdüğünü bildirdi.

Muhtemel bir felaketi en az hasarla atlatmak için tüm ekiplerle hazır halde olduklarını kaydeden Türkyılmaz, "Önceliğimiz, belediye çalışanlarının ve işlemler için belediyemize gelmek zorunda kalan Mudanyalı hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak. Bu sebeple ana binamızda bulunan birimlerimizi, belediyemizin diğer ek hizmet binalarına yerleştirdik. Depreme karşı dirençli ve güvenli bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. Hepimize tekrar geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yerel

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