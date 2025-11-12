Haberler

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu şehit ailesini ziyaret etti: "Fedakarlıkla çalışan çok sevdiğimiz bir komutanımızdı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında dün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesiyle şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın evine taziye ziyaretleri devam ediyor. 41 yaşındaki 1 çocuk babası Korkmaz'ın ailesine Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Acımız büyük 20 kahraman vatan evladını kaybettik. Bunların içinde Gökhan Yarbayımız bizim Hava Harp Okulu'nda 2 senedir görev yapan fedakarlıkla çalışan çok sevdiğimiz bir komutanımızdı. Ailenin acısı hepimizden daha büyük ve zor. İlk önce ülke millet olarak vazifemizi yapmamız lazım. Cenazeler geldikten sonra cenazeler defnedilecek. Daha sonra isimlerinin yaşaması için bütün kurumlar ellerinden geleni yapacak. Türk milletinin başı sağ olsun. Onlar Türk bayrağının şanla şerefle dalgalanması için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında görev icra ederken dönüşte böyle elim bir kaza oldu. Cenazelerin defni ile ilgili herhangi bir gelişme yok. O basına duyurulacak. Bütün cenazelerin Gürcistan'dan alınıp getirilecek. Nereye defnedilmesi isteniyorsa ailelerle görüşülüyor. Savunma Bakanlığı'mız bu konuda çalışmayı yapıyor. Bu bir süreç. Daha herhangi bir bilgi gelmedi. Biz üniversite olarak da kendi mensuplarımız için takip ediyoruz. Mekanları cennet olsun Türk Milleti'nin başı sağ olsun diyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti

Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor

TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.