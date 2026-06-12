MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden yeni mezunlar sektöre hazır

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni kapsamında diplomalarını alarak sağlık sektörüne ilk adımını attı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, 11 Haziran Perşembe günü Kampüs Stadyumu'nda büyük bir heyecanla yapıldı. Mezuniyet törenine Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Şadi Ballı, öğretim üyeleri ve aileler katıldı. Öğrencilerin tören geçidiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

MSKÜ'nün kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu hatırlatan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, mezun olan öğrencilere yeni meslek yaşamlarında başarılar diledi. Dekan Prof. Gider, sağlık alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün toplum için büyük önem taşıdığını belirterek, mezunların etik değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinen bireyler olarak meslek hayatlarına başlayacaklarını ifade etti.

Daha sonra fakülte ve bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Akabinde, bölümler sırayla Türk bayrağı eşliğinde meslek yemini etti. Mezun olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya fırlatarak sağlık sektörüne uğurlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı