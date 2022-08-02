MSB'den RAZONİ kuru yük gemisine ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarında İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşılmasının beklendiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarında İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşılmasının beklendiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl sevkiyatı için dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı Ukrayna Yerel Güncel Haberler

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