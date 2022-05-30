MSB, Efes Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı - Haberler

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MSB, Efes Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MSB, Efes Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla, devam etmekte olan Efes-2022 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler servis edildi. Söz konusu görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin ev sahipliği ve Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Efes Yerel Haberler

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