MSB, Efes Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla, devam etmekte olan Efes-2022 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler servis edildi. Söz konusu görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin ev sahipliği ve Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel