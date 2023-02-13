MSB: "Bugün Malatya'da kıran kırana bir mücadele vardı" Yerel Haberler MSB: "Bugün Malatya'da kıran kırana bir mücadele vardı" Milli Savunma Bakanlığı Malatya'da çocuklara moral veren askerlerin görüntülerini paylaştı. MSB: "Bugün Malatya'da kıran kırana bir mücadele vardı" ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Malatya'da çocuklara moral veren askerlerin görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı "Bugün Malatya'da kıran kırana bir mücadele vardı" dedi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Malatya'da kıran kırana bir mücadele vardı. Tekirdağ'da konuşlu 41'inci Komando Tugayımızın Mehmetçikleri ile Malatya'mızın delikanlıları moral ve motivasyon için futbol maçı yaptı. Beraberiz Türkiye" ifadelerine yer verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı Malatya Genel Yerel Haberler

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