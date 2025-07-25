Motosiklet sürücüsü, Fatma Zehra Kınık hakkında şikayetinden vazgeçti

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Beykoz'da hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin motosikletini kullanan Yavuz Selim Öztürk, mahkemeye dilekçe vererek Fatma Zehra Kınık'tan şikayetçi olmadığını açıkladı. Öztürk, tüm zararlarının giderildiğini belirtti.

Beykoz'da Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin bulunduğu motosikletin sürücüsü, mahkemeye dilekçe vererek, Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Beykoz'da 9 Temmuz 2024 tarihinde eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki (17) hayatını kaybetmişti. 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmış, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

Motosikletin süren müşteki sanık şikayetinden vazgeçti

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin motosikleti kullanan arkadaşı Yavuz Selim Öztürk, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetçi olmadığını bildirdi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi veya manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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