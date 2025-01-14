Motosiklet Sürücüleri İçin Trafik Bilgilendirmesi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet sürücülerine jandarma tarafından genel trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan vatandaşlara Trafik Jandarması tarafından "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan faaliyette Motosiklet/motorlu bisiklet/elektrikli bisiklet kullanımı ile ilgili koruma başlığı ve gözlüğü takmanın önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi çeşitleri, tescil yaptırma, reflektifli yelek kullanımı ve hız kuralları konuları anlatıldı. - AYDIN