Kilis'te Miraç Kandili'nde camiler doldu taştı

Kilis'te Miraç Kandili'nde camiler doldu taştı
Güncelleme:
Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, ibadet için camilere akın ederken, programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Geceyi birlik ve beraberlik içinde geçiren cemaat, cami çıkışında ikramlar da aldı.

Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, kent genelindeki camilere akın etti.

Özellikle Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde yoğunluk yaşanırken, program kapsamında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu. Kandilin manevi atmosferinde cemaat, ellerini semaya açarak dualar etti.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlar tarafından kandil dolayısıyla ikramlarda bulunuldu. Miraç Kandili'nin manevi ikliminde bir araya gelen vatandaşlar, geceyi birlik ve beraberlik içinde idrak etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
