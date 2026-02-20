Haberler

Miniklerin pişirdikleri sıcacık pideler kalpleri de ısıttı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde minikler ablalarının gözetiminde pişirdikleri pideleri yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırarak, iftar sofralarını ısıttı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, nesiller arası gönül köprüleri kuran anlamlı bir etkinlikle taçlanırken, Çobanlar Halk Eğitimi Merkezi ve Kadın Kültür Evi'nin iş birliğiyle düzenlenen "Pide Atölyesi" kapılarını Şehit Ekrem Gebece İlkokulu öğrencilerine açtı.

Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde devam eden aşçılık kursları kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmasında, ilkokul öğrencileri usta öğreticiler eşliğinde tezgah başına geçti. Ramazan ayının simgesi olan pideleri kendi elleriyle hazırlayan çocukların heyecanı ve gayreti görülmeye değerdi. Unun ve suyun bereketini sevgiyle harmanlayan minikler, hazırladıkları pideleri fırına vererek pişme sürecini sabırsızlıkla bekledi.

Fırından çıkan taptaze ve dumanı üstünde tüten Ramazan pideleri sadece bir yiyecek değil birer "vefa elçisi" olarak yola çıktı. Öğrenciler, hazırladıkları pideleri paketleyerek ilçedeki yaşlıları ve ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret etti. Kapı kapı dolaşarak büyüklerinin hayır duasını alan çocuklar, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
