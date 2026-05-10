Mahmut Tuncer bekleyen öğrenciye 'Kara Tren' şoku

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu'nda düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde, sahneye çıkmayı bekleyen minik öğrenci hareketli bir şarkı yerine 'Kara Tren' türküsü çalınca şaşkınlık yaşadı. Bu anlar ailesi tarafından kaydedilirken, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Eskişehir'de bir okulun gösterisinde hareketli bir şarkıyla sahneye çıkmayı bekleyen minik öğrenciye, yanlışlıkla açılan Kara Tren türküsüne verdiği tepki salondakileri gülümsetti.

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından Anneler Günü etkinliği kapsamında etkinlik düzenlendi. Hazırlanan gösteride, Yiğit Berke Kızıldağ, Mahmut Tuncer'in "I'm Sorry" şarkısı ile sahneye çıkmayı beklerken, anlık bir hata ile Kara Tren türküsü çaldı. Neşeli bir şarkı bekleyen Minik öğrenci şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar ailesi tarafından kaydedilen Yiğit Berke Kızıldağ'ın halleri salondakileri gülümsetti. Doğru şarkının çalmasının ardından gösteri devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
