Minik Öğrenciler Yıl Sonu Şenliğinde Dualarını okudu

Minik Öğrenciler Yıl Sonu Şenliğinde Dualarını okudu
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Bayburt'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören minik öğrenciler, yıl sonu şenliğinde ezberledikleri duaları okuyarak hünerlerini sergiledi. Etkinlikte öğrenciler, şiirler ve kısa surelerle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Minik öğrenciler yıl boyunca ezberledikleri duaları okuyarak hünerlerini sergiledi

BAYBURT - Bayburt'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler için düzenlenen yıl sonu şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrenciler ezberledikleri dualarla, öğrendikleri kısa surelerle büyük alkış topladı.

Bayburt İl Müftülüğünce '4-6 Yaş Kur'an Kursları Yıl Sonu Şenliği' düzenlendi. Yeni Şehir Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte minik öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri duaları, şiirleri, kısa sureleri okuyarak, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. 4-6 yaş arasındaki çocukların okuduğu şiirler büyük beğeni toplarken, yapılan dualara hep bir ağızdan "amin" dendi. Programda kısa bir konuşma yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, çocukların gelişiminde emeği geçen tüm öğreticilere ve destek veren ailelere teşekkür ederek, bu anlamlı çalışmanın gelecek adına büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade etti. Bu kurslarla öğrencilerin milli ve manevi değerleri öğrendiğini, kurslarda verilen eğitimlerin müfredata uygun olduğunu belirten Vali Eldivan, öğrencilerin gelecekte devletine, milletine, dinine bağlı nesiller olarak yetişeceğini dile getirdi. Ezberledikleri, öğrendikleri duaları hevesle okuyan öğrenciler, daha sonra düzenlenen çeşitli yarışmalarla ve oyunlarla doyasıya eğlendiler. Günün sonunda öğrencilere ve ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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