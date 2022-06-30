Minik öğrenciler sera alanını gezerek, çiçekleri tanıdı Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitimlerini sürdüren minik öğrenciler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı'nı gezerek, çiçekler hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitimlerini sürdüren minik öğrenciler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı'nı gezerek, çiçekler hakkında bilgi aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından karşılanan Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi ile Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi öğrencileri, merak ettikleri soruların cevabını buldu. Çiçeklerin yetiştirilmesi ve büyümesi konularında da bilgi alma imkanına kavuşan çocuklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. Geziden büyük keyif aldıklarını söyleyen çocuklar, çiçeklerle fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkan Saylan Bilecik Çocuk Yerel Haberler

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