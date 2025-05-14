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Minik Öğrenciden Hayırseverlik Örneği: Harçlıklarını Kur'an Kursuna Bağışladı

Minik Öğrenciden Hayırseverlik Örneği: Harçlıklarını Kur'an Kursuna Bağışladı
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Aydın'daki Efeler Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Alparslan Can, biriktirdiği harçlıkları Tepecik Kız Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu inşaatına bağışlayarak toplumsal dayanışmanın önemini gösterdi.

Efeler Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Alparslan Can, biriktirdiği harçlıklarını yapımı devam eden Tepecik Kız Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu inşaatına bağışladı.

Efeler Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Alparslan Can, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz'a teslim ederek Kur'an kursu inşaatına katkı sağladı. İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Minik Alparslan'ın bu duyarlı davranışını takdirle karşılayarak kendisine teşekkür etti ve bu tür örneklerin toplumsal dayanışma açısından kıymetli olduğunu vurguladı. Müftü Yorulmaz, "Bu yaşta böyle bir bilinç ve duyarlılık bizleri hem duygulandırdı hem umutlandırdı. Rabbim, bu güzel niyetini kabul eylesin" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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