Minik Egemen'in Oyun Parkı Hayali Gerçekleşti

Minik Egemen'in Oyun Parkı Hayali Gerçekleşti
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Gölpazarı'ndaki orman yangınından etkilenen minik Egemen'in uzun süredir hayalini kurduğu oyun parkı, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ın desteğiyle açıldı.

Geçtiğimiz günlerde orman yangından etkilenen minik Egemen'in yüzü, kurulan yeni oyun parkıyla güldü.

Afetin ardından toparlanma sürecinde olan Gölpazarı'nda, çocukların umutlarını yeşertecek güzel bir gelişme yaşandı. Egemen'in uzun süredir kurduğu oyun parkı hayali, bugün gerçeğe dönüştü. Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç da bu özel anında Egemen'i yalnız bırakmadı. Parkta birlikte vakit geçiren Kaymakam Kılıç ve Egemen'in mutluluğu, çevredekilerin de duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

"Birlikte daha güçlü, birlikte daha umut doluyuz" diyen Kılıç, desteklerin süreceğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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