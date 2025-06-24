Minik Derin'in Hayvan Sevgisi: Yavru Kediyi Kurtardı

Minik Derin'in Hayvan Sevgisi: Yavru Kediyi Kurtardı
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Bulgaristan'dan dedesi ile Edirne'ye alışverişe gelen 10 yaşındaki Derin Özdemir, ağaçta sıkışan bir yavru kediyi kurtararak yürekleri ısıttı. Dede-torun iş birliğiyle gerçekleştirilen kurtarma anları duygusal anlara sahne oldu.

Bulgaristan'dan dedesi ile birlikte Edirne'ye alışverişe gelen minik kız, ağaçta sıkışan bir yavru kediyi fark ederek dedesinin yardımıyla onu kurtarması yürekleri ısıttı.

Bulgaristan'ın Hasköy iline bağlı Ortaköy kasabasında yaşayan Mümin Güler, okulların kapanmasının ardından yaz tatili için İstanbul'dan gelen 10 yaşındaki torunu Derin Özdemir ile birlikte Edirne'ye alışverişe geldi. Kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde ağaca tırmandığı sırada mahsur kalan yavru kediyi gören minik Derin, onu kurtarmak için dedesinden yardım istedi.

Dede-torun el ele verip yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı

Derin'i kucağına alarak ağaca uzatan dede Mümin Güler, daha sonra kendisi de elini uzatarak yavru kediyi ağaçtan indirdi. Ağaç dallarının arasına sıkışan yavru kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Dede-torun el ele verip yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarma anları hem duygulandırdı hem de takdir topladı.

Yavru kediyi kurtarmanın mutluluğunu yaşayan Derin Özdemir, hayvan sevgisi ile takdir topladı.

Yavru kedinin yeniden özgürlüğüne kavuştuğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Küçük Derin'in hayvan sevgisi ve duyarlılığı, görenlerin takdirini topladı.

Yavru kedi özgürlüğüne kavuştu, Derin'in yüzünde ise tarifsiz bir mutluluk vardı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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