Minareye Çıkan Kişi İntihara Teşebbüs Etti
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşlar, şahsı ikna ederek minareden aşağı indirdi.
Minareye çıkarak atlamak istedi
KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, cami minaresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Vatandaşlar, şahsı ikna ederek aşağı indirdi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi'nde bir kişi, cami minaresine çıkarak atlamak istedi. Minarede biri olduğunu gören vatandaşlar, şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs, vatandaşın ikna çabalarına karşılık vererek bir süre sonra minareden aşağı indi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ - Yerel