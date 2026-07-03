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Arar'ın acı günü

Arar'ın acı günü
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Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar'ın babası Mehmet Arar hayatını kaybetti. Cenazesi yarın öğle namazının ardından Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazla toprağa verilecek.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar'ın babası hayatını kaybetti.

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar'ın babası Mehmet Arar hayatını kaybetti. Merhum Arar'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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