Haberler

Mimarlar Odası'ndan Kaçak Yapılaşmaya Sert Tepki

Mimarlar Odası'ndan Kaçak Yapılaşmaya Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimarlar Odası Samsun Şubesi, artan kaçak yapılaşmanın şehir estetiğini, güvenliğini ve sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Kaçak yapıların doğal alanları tehdit ettiğini belirten başkan Burak Şener, bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mimarlar Odası Samsun Şubesi, kentte son yıllarda giderek artan kaçak yapılaşmaya dikkat çekerek, bunun yalnızca kent estetiğini değil, aynı zamanda toplumun güvenliği, sağlığı ve geleceğini de tehdit ettiğini vurguladı.

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, yaptığı yazılı açıklamada, "Kaçak yapılar, şehrimizin planlı gelişimini yok etmekte, doğal alanlarımızı, kıyılarımızı ve tarım arazilerimizi gasp etmekte, afet risklerini büyütmekte ve kamu yararını hiçe saymaktadır. Kaçak yapı affı beklentisiyle kente zarar veren hiçbir girişim kabul edilemez. Sorumluluk sahibi kamu kurumları bu yasa dışı girişimlere derhal müdahale etmeli ve görevini eksiksiz yerine getirmelidir. Kaçak yapılaşmaya göz yuman her kişi ve kurum, yalnızca hukuken değil, tarih önünde de sorumludur. Samsun'un geleceği, ranta teslim edilemeyecek kadar değerlidir. Kentimizi hukuka, planlamaya ve mimarlık ilkelerine uygun olarak korumak, sadece meslek örgütlerinin değil, tüm toplumun ortak görevidir. Mimarlar Odası Samsun Şubesi olarak bizler, bu sürecin yakından takipçisi olacağız ve kentimizin çıkarlarını savunmak için her türlü hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Galatasaray taraftarını kızdıran Can Uzun: Benim golüm maçı açtı

Galatasaray'a gol atan milli futbolcudan maç sonu bomba sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.