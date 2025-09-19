Mimarlar Odası'ndan Kaçak Yapılaşmaya Sert Tepki

Mimarlar Odası Samsun Şubesi, kentte son yıllarda giderek artan kaçak yapılaşmaya dikkat çekerek, bunun yalnızca kent estetiğini değil, aynı zamanda toplumun güvenliği, sağlığı ve geleceğini de tehdit ettiğini vurguladı.

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, yaptığı yazılı açıklamada, "Kaçak yapılar, şehrimizin planlı gelişimini yok etmekte, doğal alanlarımızı, kıyılarımızı ve tarım arazilerimizi gasp etmekte, afet risklerini büyütmekte ve kamu yararını hiçe saymaktadır. Kaçak yapı affı beklentisiyle kente zarar veren hiçbir girişim kabul edilemez. Sorumluluk sahibi kamu kurumları bu yasa dışı girişimlere derhal müdahale etmeli ve görevini eksiksiz yerine getirmelidir. Kaçak yapılaşmaya göz yuman her kişi ve kurum, yalnızca hukuken değil, tarih önünde de sorumludur. Samsun'un geleceği, ranta teslim edilemeyecek kadar değerlidir. Kentimizi hukuka, planlamaya ve mimarlık ilkelerine uygun olarak korumak, sadece meslek örgütlerinin değil, tüm toplumun ortak görevidir. Mimarlar Odası Samsun Şubesi olarak bizler, bu sürecin yakından takipçisi olacağız ve kentimizin çıkarlarını savunmak için her türlü hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN