Mimar Sinan Anaokulu Öğrencileri Vali Aydoğdu'yu Ziyaret Etti
Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Vali Aydoğdu, öğrencilere çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı verdi.
Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Öğretmenleri ile birlikte Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret eden Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri Vali Aydoğdu'nun Ramazan Bayramı'nı kutladılar.
Vali Aydoğdu bayram ziyaretinde bulunan miniklere çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı verdi. Öğretmen ve öğrencilere hayırlı bayramlar dileyen Vali Aydoğdu, ziyaretlerinden dolayı miniklere teşekkür etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel