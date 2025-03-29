Mimar Sinan Anaokulu Öğrencileri Vali Aydoğdu'yu Ziyaret Etti

Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Öğretmenleri ile birlikte Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret eden Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri Vali Aydoğdu'nun Ramazan Bayramı'nı kutladılar.

Vali Aydoğdu bayram ziyaretinde bulunan miniklere çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı verdi. Öğretmen ve öğrencilere hayırlı bayramlar dileyen Vali Aydoğdu, ziyaretlerinden dolayı miniklere teşekkür etti. - ERZİNCAN