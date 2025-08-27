Milli Savunma ve Kültür Bakanları Toplantısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
