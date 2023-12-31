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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İncirlik Üssü'ne geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İncirlik Üssü'ne gelerek bir dizi programa katılmak üzere bölgede bulunacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İncirlik Üssü'ne geldi.

Bakan Güler'i İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve komutanlar karşıladı. Bakan Güler'in programı açıklanmazken, Adana Valiliğinin sosyal medya hesabından, Güler'in bölgede bir dizi programa katılmak üzere İncirlik Üssü'ne geldiği belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yaşar Güler İncirlik Adana Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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